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Такер Карлсон: США проиграют большую войну на Ближнем Востоке

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Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что США проиграют в войне на Ближнем Востоке, если в неё будут втянуты Россия, Китай и Турция.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам журналиста, большинство стран, включённых в конфликт, займут враждебную Вашингтону сторону.

«И это будет проблема. Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет», — сказал Карлсон.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Соединённые Штаты по итогам визита американского президента Джо Байдена пообещали оказать Израилю беспрецедентную помощь.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее.

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