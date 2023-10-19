Узнать больше

Си Цзиньпин отметил масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией

Короткая ссылка
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая достиг рекордного значения за год.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин заявил о поддержке России в отстаивании национального суверенитета.

Кроме того, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить