Си Цзиньпин отметил масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
«Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер», — сказал Си Цзиньпин.
Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая достиг рекордного значения за год.
Также сообщалось, что Си Цзиньпин заявил о поддержке России в отстаивании национального суверенитета.
Кроме того, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток.