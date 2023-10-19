Си Цзиньпин отметил масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что благодаря усилиям России и Китая энергетическое сотрудничество стран обрело всесторонний и масштабный характер.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Благодаря долгим годам совместных усилий Китая и России энергетическое сотрудничество двух стран обрело всесторонний, широкомасштабный, глубокий и высокоуровневый характер», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что товарооборот России и Китая достиг рекордного значения за год.

Также сообщалось, что Си Цзиньпин заявил о поддержке России в отстаивании национального суверенитета.

Кроме того, президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах обсудили Украину и Ближний Восток.