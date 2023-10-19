Пушков: в виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Пушкова, Байден уходит «в политический астрал», суть которого — не видеть реальности.
«В виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир», — сказал сенатор.
Ранее Пушков заявил, что США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля.
Также замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.