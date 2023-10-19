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Пушков: в виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в секторе Газа

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Сенатор Алексей Пушков заявил, что склонность президента США Джо Байдена пребывать в вымышленной реальности заставляет его не замечать удар Израиля по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, Байден уходит «в политический астрал», суть которого — не видеть реальности.

«В виртуальном мире Байдена Израиль не наносил удар по больнице в Газе, хотя об этом говорит весь мир», — сказал сенатор.

Ранее Пушков заявил, что США могут столкнуться с проблемами при поддержке Украины и Израиля.

Также замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.

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