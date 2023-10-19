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Французский генерал Клермон: конец конфликта на Украине означал бы победу России

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Французский генерал Бруно Клермон выразил мнение, что окончание украинского конфликта на данном этапе означало бы победу России.

Об этом пишет Valeurs Actuelles.

«Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы», — сказал Клермон.

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин не исключил, что украинский конфликт может быть заморожен уже в ноябре текущего года.

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