Медведев: худшим вариантом событий на Ближнем Востоке может стать применение ЯО
По его словам, единственным способом снять проблему «раз и навсегда» является создание полноценного государства Палестина.
Медведев отметил, что при всех других альтернативах сохранится война, «которая будет длиться ещё сто лет».
«Или ещё хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — добавил зампред Совбеза.
Ранее Медведев заявил, что киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле.
Также, по его словам, ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.