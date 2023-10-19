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Медведев: худшим вариантом событий на Ближнем Востоке может стать применение ЯО

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий» выразил мнение, что худшим вариантом событий на Ближнем Востоке может стать применение ядерного оружия.

По его словам, единственным способом снять проблему «раз и навсегда» является создание полноценного государства Палестина. 

Медведев отметил, что при всех других альтернативах сохранится война, «которая будет длиться ещё сто лет».

«Или ещё хуже худшего: короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав», — добавил зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле.

Также, по его словам, ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.

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