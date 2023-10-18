Блинкен обсудил с коллегами из G7 поддержку Израиля

Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 поддержку Израиля, заявили в ведомстве.

«Они обсудили поддержку Израиля и подтвердили общую приверженность возможности самообороны Израиля», — говорится в сообщении Госдепа.

Также в рамках переговоров обсуждались необходимость освобождения заложников и доставка гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении $100 млн гуманитарной помощи для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Также он сообщил, что планирует запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.