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Блинкен обсудил с коллегами из G7 поддержку Израиля

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с коллегами из стран G7 поддержку Израиля, заявили в ведомстве.

«Они обсудили поддержку Израиля и подтвердили общую приверженность возможности самообороны Израиля», — говорится в сообщении Госдепа.

Также в рамках переговоров обсуждались необходимость освобождения заложников и доставка гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выделении $100 млн гуманитарной помощи для сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Также он сообщил, что планирует запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.

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