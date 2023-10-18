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Трёх человек задержали на митинге в поддержку Палестины в Марселе

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Французская полиция задержала трёх человек на несанкционированном митинге в поддержку палестинского народа в Марселе, ещё несколько участников акции оштрафовали.
Трёх человек задержали на митинге в поддержку Палестины в Марселе
  • globallookpress.com
  • © Igor Fereira/Keystone Press Agency

«Демонстранты собрались в Старом порту Марселя в поддержку палестинского народа. Как узнал BFM Marseille Provence, трёх человек задержали, ещё несколько оштрафованы», — говорится в сообщении телеканала.

Всего на митинге присутствовало около сотни демонстрантов.

Ситуация обострилась после того, как участники митинга отказались уходить в ответ на просьбу полиции, а некоторые начали кричать и бунтовать.

Ранее сообщалось, что Госсовет Франции не поддержал введение запрета на проведение пропалестинских акций в стране.

До этого в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.

Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.

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