Трёх человек задержали на митинге в поддержку Палестины в Марселе
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- © Igor Fereira/Keystone Press Agency
«Демонстранты собрались в Старом порту Марселя в поддержку палестинского народа. Как узнал BFM Marseille Provence, трёх человек задержали, ещё несколько оштрафованы», — говорится в сообщении телеканала.
Всего на митинге присутствовало около сотни демонстрантов.
Ситуация обострилась после того, как участники митинга отказались уходить в ответ на просьбу полиции, а некоторые начали кричать и бунтовать.
Ранее сообщалось, что Госсовет Франции не поддержал введение запрета на проведение пропалестинских акций в стране.
До этого в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.
Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.
Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.