ČTK: в центре Праги прошёл митинг в поддержку Палестины

В центре чешской Праги прошёл митинг в поддержку Палестины, информирует агентство ČTK.

По данным сотрудников правоохранительных органов, на акции собралось до сотни человек.

«Мы считаем недопустимым и невозможным, чтобы чешское политическое представительство прислушивалось к израильским высказываниям, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе», — сказал один из участников митинга.

Отмечается, что протестующие собрались в центре города и направились к зданию правительства Чехии.

Ранее стало известно, что сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.