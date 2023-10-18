ČTK: в центре Праги прошёл митинг в поддержку Палестины
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По данным сотрудников правоохранительных органов, на акции собралось до сотни человек.
«Мы считаем недопустимым и невозможным, чтобы чешское политическое представительство прислушивалось к израильским высказываниям, которые ведут к коллективной мести палестинцам в Газе», — сказал один из участников митинга.
Отмечается, что протестующие собрались в центре города и направились к зданию правительства Чехии.
Ранее стало известно, что сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.