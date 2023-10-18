Русский австралиец Бойков рассказал Бутиной, как пытается покинуть Австралию

Австралиец с русскими корнями Семён Бойков в одиночку вступил в стычку с 30 украинцами, которые называли Россию «государством-террористом». После потасовки австралийская полиция хотела арестовать Бойкова, но он нашёл укрытие в российском консульстве.

На днях Бойков получил российский паспорт. Теперь его единственное желание — улететь в Россию. Об этом он рассказал в новом выпуске проекта Марии Бутиной «Своих не бросаем».

«Спасибо нашей Родине, спасибо послу и консулу, жаловаться не могу, кормят хорошо, как говорится, в отпуск не хочу», — шутливо отметил мужчина, рассказывая, в каких условиях он живёт.

Подробнее — в видео.

В феврале Семён Бойков рассказал, что митинг австралийских граждан в поддержку России прошёл у здания российского генконсульства в Сиднее.