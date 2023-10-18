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Боррель надеется на создание в ЕС структуры для планирования военных задач

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется, что Евросоюз к 2025 году запустит механизм для планирования военных задач и проведения автономных операций в условиях «враждебной среды».
Боррель надеется на создание в ЕС структуры для планирования военных задач
  • РИА Новости

Об этом он сказал на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

«Я надеюсь, что в 2024—2025 годах мы сможем запустить механизм планирования и контроля военных возможностей. Речь не идёт о Генштабе, мы не на том уровне. Но речь идёт о структуре со штаб-квартирой в Брюсселе, которая сможет осуществлять автономные операции во враждебной среде, чтобы защитить наши позиции», — цитирует его ТАСС.

Он заявил о важности укрепления позиций Евросоюза в качестве самостоятельной геополитической единицы.

«Мы должны выучить язык силы», — сказал Боррель.

Летом прошлого года глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что заявления Борреля о том, что Евросоюзу нужно научиться использовать язык силы, являются, скорее, «игрой словами», однако дыма без огня не бывает.

Он подчеркнул, что в ЕС возникло «агрессивное русофобское крыло».

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