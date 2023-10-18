Небензя: Россия запускает возобновление спецсессии ГА ООН по защите палестинцев
- AFP
Об этом говорится в Telegram-канале постпредства России при ООН.
«Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины», — говорится в сообщении.
Инициатива направлена на всестороннее обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и её разрешение.
Соответствующее письмо Россия немедленно направит председателю Генассамблеи.
18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.