Небензя: Россия запускает возобновление спецсессии ГА ООН по защите палестинцев

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации по защите гражданского населения Палестины.

Об этом говорится в Telegram-канале постпредства России при ООН.

«Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины», — говорится в сообщении.

Инициатива направлена на всестороннее обсуждение ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и её разрешение.

Соответствующее письмо Россия немедленно направит председателю Генассамблеи.

18 октября Совет Безопасности ООН отклонил поправки России к бразильскому проекту резолюции о прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. США наложили вето на бразильский проект.