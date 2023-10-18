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Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских акций в стране

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Госсовет Франции не поддержал введение запрета на проведение пропалестинских акций в стране.
Госсовет Франции отверг запрет на проведение пропалестинских акций в стране
  • Gettyimages.ru

«Никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении (главы МВД Франции. — RT) или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины», — говорится в сообщении телеканала BFMTV.

Ранее в Париже состоялась акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет на проведение такого мероприятия.

Позже сотрудники правоохранительных органов начали разгонять протестующих.

Силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом, а также использовали водомёт.

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