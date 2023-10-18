Узнать больше

Депутат Швыткин высказался о финансировании США Израиля и Украины

Короткая ссылка
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о перспективах финансирования США сразу двух государств, ведущих в настоящее время боевые действия, — Израиля и Украины.
Депутат Швыткин высказался о финансировании США Израиля и Украины
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что в попытке усидеть на двух стульях Вашингтон не бросит Украину, но помощь существенно ослабнет.

«Но военных сил и средств, а также политических у США сейчас недостаточно. Поэтому, я думаю, часть нагрузки, то есть Украину, они постараются переложить на страны Европы. Так что и у НАТО с Евросоюзом, и у США сейчас очень непростая ситуация — они сами себя загнали в угол», — считает Швыткин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить