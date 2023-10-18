Депутат Швыткин высказался о финансировании США Израиля и Украины

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказался о перспективах финансирования США сразу двух государств, ведущих в настоящее время боевые действия, — Израиля и Украины.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он отметил, что в попытке усидеть на двух стульях Вашингтон не бросит Украину, но помощь существенно ослабнет.

«Но военных сил и средств, а также политических у США сейчас недостаточно. Поэтому, я думаю, часть нагрузки, то есть Украину, они постараются переложить на страны Европы. Так что и у НАТО с Евросоюзом, и у США сейчас очень непростая ситуация — они сами себя загнали в угол», — считает Швыткин.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Израиль «сегодня, завтра и всегда».