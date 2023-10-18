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Путин посетил Китай с личным автомобилем Aurus Senat

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Российский лидер Владимир Путин посетил Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» с личным автомобилем Aurus Senat. Фото машины президента появилось в Telegram-канале журналистов кремлёвского пула.
Путин посетил Китай с личным автомобилем Aurus Senat
  • РИА Новости

На опубликованной фотографии можно увидеть чёрный бронированный Aurus Senat. При этом на машине нет номеров.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах в Пекине обсудили Украину и Ближний Восток.

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