Путин посетил Китай с личным автомобилем Aurus Senat

Российский лидер Владимир Путин посетил Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» с личным автомобилем Aurus Senat. Фото машины президента появилось в Telegram-канале журналистов кремлёвского пула.

На опубликованной фотографии можно увидеть чёрный бронированный Aurus Senat. При этом на машине нет номеров.

Ранее сообщалось, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на трёхчасовых переговорах в Пекине обсудили Украину и Ближний Восток.