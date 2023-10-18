Байден сослался на Пентагон в отношении заявления об ударе по больнице в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что опирался на данные Пентагона в заявлении о том, что атаку на больницу «Аль-Ахли» в городе Газа произвели палестинские радикалы.

«Данные, которые мне предоставило моё Министерство обороны», — цитирует Байдена ТАСС со ссылкой на пресс-пул американского лидера.

Ранее президент США во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что, вероятно, удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой».

Также отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.

Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль в разговоре с RT Arabic рассказал об обстреле больницы в анклаве.