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Армия Израиля сообщила о росте числа выпущенных ХАМАС ракет по Израилю

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Армия обороны Израиля заявила, что 17 октября увеличилось число ракет, выпущенных движением ХАМАС по израильской территории.
Армия Израиля сообщила о росте числа выпущенных ХАМАС ракет по Израилю
  • Gettyimages.ru

Об этом пресс-служба армии сообщает в Telegram.

Отмечается, что ХАМАС и группировка «Исламский джихад» обстреливают ракетами гражданское население Израиля.

Кроме того, эти ракеты причиняют вред гражданскому населению в секторе Газа, сказано в заявлении.

«Вчера (17 октября. — RT) наблюдалось увеличение числа ракет, выпущенных по Израилю, которые не достигли цели и приземлились в секторе Газа», — сообщает пресс-служба.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об обстреле израильских военных в районе границы с Ливаном.

Кроме того, израильская армия ведёт ответный огонь из танков и артиллерии по постам ливанского движения «Хезболла».

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