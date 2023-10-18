Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров подробно проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке.

«Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке», — заявил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется.