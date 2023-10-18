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Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке

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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров подробно проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке.
Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке
  • РИА Новости

«Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке», — заявил он.

Ранее Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется.

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