Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров подробно проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о ситуации на украинском треке.
- РИА Новости
«Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке», — заявил он.
Ранее Си Цзиньпин заявил на переговорах с президентом России, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой неуклонно углубляется.
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