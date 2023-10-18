Косачёв: Израиль сейчас пытается уйти от ответственности

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв в беседе с RT рассказал о возможности урегулирования палестино-израильского конфликта.

По мнению Косачёва, после обстрела госпиталя в секторе Газа нужно провести расследование всех обстоятельств.

«Есть небольшой шанс на то, что это будет такой пусть и чудовищной, но тем не менее конечной точкой в нынешней фазе конфликта. Но подчеркну, что при условии, что будут исчерпывающие доказательства против Израиля за этот акт. Мы видим, что Израиль сейчас пытается уйти от этой ответственности всеми силами», — сказал Косачёв.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе актом расчеловечивания.