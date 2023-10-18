Посол об ударе по больнице в Газе: это не первое попадание в этот в госпиталь

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов, комментируя заявления об ударе по больнице в Газе, сообщил, что, это не первое попадание в этот госпиталь.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я бы хотел отметить в связи с этим, что по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь», — отметил Викторов.

Посол уточнил, что несколько дней назад также произошло попадание в эту больницу, но без таких «чудовищных разрушений», как в этот раз.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.