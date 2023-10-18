Посол об ударе по больнице в Газе: это не первое попадание в этот в госпиталь
- Gettyimages.ru
Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Я бы хотел отметить в связи с этим, что по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь», — отметил Викторов.
Посол уточнил, что несколько дней назад также произошло попадание в эту больницу, но без таких «чудовищных разрушений», как в этот раз.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, ответственность за которое несут США.