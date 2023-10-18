Фон дер Ляйен: виновные за атаку на больницу в Газе должны нести ответственность
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Об этом пишет ТАСС.
По её словам, нет никакого оправдания атаке на больницу.
«Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание», — отметила фон дер Ляйен.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости расследования обстоятельств удара по больнице в Газе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.