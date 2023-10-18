Фон дер Ляйен: виновные за атаку на больницу в Газе должны нести ответственность

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что виновные за атаку на больницу в Газе должны нести ответственность.

Об этом пишет ТАСС.

По её словам, нет никакого оправдания атаке на больницу.

«Факты должны быть установлены, и ответственные должны понести наказание», — отметила фон дер Ляйен.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости расследования обстоятельств удара по больнице в Газе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по больнице в секторе Газа является преступным деянием и актом расчеловечивания.