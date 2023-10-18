Кулеба: встреча по Украине состоится в конце октября, но не в Стамбуле

Международная встреча, целью которой будет обсуждение украинского «мирного плана» по урегулированию конфликта состоится в конце октября, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В интервью итальянской газете la Repubblica он отметил, что мероприятие собираются проводить не в Стамбуле. По словам министра, пока неизвестно, где пройдёт соответствующая встреча.

«Встреча подтверждена, она состоится в конце октября. Однако место будет другим, и его необходимо определить», — приводит РИА Новости слова Кулебы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.