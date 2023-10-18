Кулеба: встреча по Украине состоится в конце октября, но не в Стамбуле
- AP
В интервью итальянской газете la Repubblica он отметил, что мероприятие собираются проводить не в Стамбуле. По словам министра, пока неизвестно, где пройдёт соответствующая встреча.
«Встреча подтверждена, она состоится в конце октября. Однако место будет другим, и его необходимо определить», — приводит РИА Новости слова Кулебы.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «формула мира» Владимира Зеленского абсолютно нереализуема.