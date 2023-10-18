Кирби: США не планируют участия своих сил в боях в Израиле
Об этом информирует ТАСС.
«Нет никаких планов или намерений вводить наземные силы США для участия в боях в Израиле», — сказал Кирби.
При этом он добавил, что у Вашингтона есть важные интересы в регионе в сфере национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заверит руководство Израиля в готовности оказать военную помощь.
Также стало известно, что Байден запросит у конгресса ещё $100 млрд на помощь Украине и Израилю.
Кроме того, в Пентагоне призвали Израиль соблюдать законы войны.