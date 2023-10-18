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Кирби: США не планируют участия своих сил в боях в Израиле

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Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что США в настоящее время не планируют какого-либо непосредственного участия американских сил в палестино-израильском конфликте.

Об этом информирует ТАСС.

«Нет никаких планов или намерений вводить наземные силы США для участия в боях в Израиле», — сказал Кирби.

При этом он добавил, что у Вашингтона есть важные интересы в регионе в сфере национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заверит руководство Израиля в готовности оказать военную помощь.

Также стало известно, что Байден запросит у конгресса ещё $100 млрд на помощь Украине и Израилю.

Кроме того, в Пентагоне призвали Израиль соблюдать законы войны.

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