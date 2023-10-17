Посол призвал созвать международную конференцию по вопросу Палестины

Лучший способ решить палестино-израильский конфликт — созвать международную конференцию и дать сторонам год-два на переговоры, считает посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Такое мнение он выразил в эфире RT International.

Переговоры, по его мнению, — единственное решение.

«В противном случае врата ада будут открыты», — подчеркнул он.

Посол констатировал: сейчас Израиль отказывается вести диалог по всем ключевым пунктам — «Иерусалим, беженцы, поселения и границы».

17 октября глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.

Президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран также выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства.