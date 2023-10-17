Посол призвал созвать международную конференцию по вопросу Палестины
- Gettyimages.ru
- © Ahmad Hasaballah
Такое мнение он выразил в эфире RT International.
Переговоры, по его мнению, — единственное решение.
«В противном случае врата ада будут открыты», — подчеркнул он.
Посол констатировал: сейчас Израиль отказывается вести диалог по всем ключевым пунктам — «Иерусалим, беженцы, поселения и границы».
17 октября глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.
Президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран также выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства.