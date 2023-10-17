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Посол Палестины в России обвинил Израиль в конфискации земель «день за днём»

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Посол Палестины в России в эфире RT International объяснил, почему не удаётся урегулировать конфликт, создав формат двух государств.
Посол Палестины в России обвинил Израиль в конфискации земель «день за днём»
  • AP
  • © Petros Giannakouris

«Дело в том, что израильская сторона считает, что эта земля — для них», — считает дипломат.

Он напомнил, что стороны договорились с международным сообществом о признании права палестинцев.

«Что палестинское государство должно быть в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это признавали даже американцы — до Трампа. Это признавали Европа и все остальные, в том числе Россия… И здесь у нас посольство, потому что российская сторона признаёт право палестинского народа на государство. Израильская же сторона отказывается это признавать», — заявил Нофаль.

В итоге это привело к тому, что израильтяне «день за днём занимаются конфискацией земель» и «начинают убивать палестинцев», добавил он.

17 октября глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что пришло время создать независимое палестинское государство в соответствии с резолюциями ООН.

Президент России Владимир Путин в беседе с лидерами ближневосточных стран также выступил за возобновление процесса по созданию палестинского государства.

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