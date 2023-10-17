Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков
Президент США Джо Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире, заявил российский лидер Владимир Путин.
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
«Я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.
Он уточнил, что Байден давно находится в «так называемых высших эшелонах власти».
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