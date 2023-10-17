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Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков

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Президент США Джо Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире, заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков
  • AP
  • © Gavriil Grigorov, Sputnik

«Я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Он уточнил, что Байден давно находится в «так называемых высших эшелонах власти».

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