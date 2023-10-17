Путин назвал Байдена одним из наиболее опытных политиков

Президент США Джо Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Я считаю, что президент Байден, безусловно, является одним из наиболее опытных политиков в мире», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Он уточнил, что Байден давно находится в «так называемых высших эшелонах власти».