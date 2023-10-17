Путин ответил поговоркой на слова Байдена о подавлении России

Президент России Владимир Путин ответил поговоркой «Век живи — век учись» на слова американского лидера Джо Байдена о желании «подавить» Москву.

По его словам, если у США нет других задач, кроме выстраивания отношений с Россией, то это неплохо.

«У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер подчеркнул, что подавить Россию невозможно, её интересы придётся учитывать.

Ранее американский президент, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен «подавить Путина».