Путин ответил поговоркой на слова Байдена о подавлении России
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- © Pavel Bednyakov, Sputnik
По его словам, если у США нет других задач, кроме выстраивания отношений с Россией, то это неплохо.
«У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Российский лидер подчеркнул, что подавить Россию невозможно, её интересы придётся учитывать.
Ранее американский президент, говоря о целях возможного второго срока, заявил, что намерен «подавить Путина».