Расследование ЧП с Balticconnector ведётся по ряду судов, включая российское
- AFP
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«Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и «Севморпуть», а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что находившиеся рядом с местом происшествия суда установлены из открытых источников.
Ранее канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.