Расследование ЧП с Balticconnector ведётся по ряду судов, включая российское

Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сконцентрировано на нескольких судах, в том числе на российском судне «Севморпуть», сообщает финская Центральная криминальная полиция.

«Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и «Севморпуть», а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что находившиеся рядом с местом происшествия суда установлены из открытых источников.

Ранее канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.