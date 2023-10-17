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Расследование ЧП с Balticconnector ведётся по ряду судов, включая российское

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Расследование повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией сконцентрировано на нескольких судах, в том числе на российском судне «Севморпуть», сообщает финская Центральная криминальная полиция.
Расследование ЧП с Balticconnector ведётся по ряду судов, включая российское
  • AFP
  • © Rajavartiolaitos / Finnish Boarder Guard / Lehtikuva

«Меры по расследованию были сосредоточены на нескольких судах, таких как Newnew Polar Bear и «Севморпуть», а также на других, которые, согласно данным, находились в этом районе во время повреждения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что находившиеся рядом с местом происшествия суда установлены из открытых источников.

Ранее канцлер эстонского Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов заявил, что Эстония и Финляндия быстро выяснят обстоятельства аварии на газопроводе Balticconnector.

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