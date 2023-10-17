Путин: за 2023 год Россия поставила в Пакистан миллион тонн зерновых

За текущий год Россия поставила в Пакистан миллион тонн зерновых и готова выполнять все обязательства, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с главой переходного правительства Пакистана Анвар-уль-Хаком Какаром.

«За месяцы текущего года уже, по-моему, миллион тонн зерновых поставлены в вашу страну», — сказал Путин.

Он отметил, что Россия готова выполнять свои обязательства, для этого есть все основания и предпосылки.

Ранее глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели заявил, что страна в перспективе может закрыть около 10% своей потребности в нефти за счёт поставок из России.

В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.