Канада ввела санкции в отношении шести молдавских СМИ

Власти Канады ввели санкции в отношении «Первого канала в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова», а также ещё трёх СМИ в Молдавии.

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«Канада вводит санкции против шести телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям», — приводит РИА Новости заявление. Также в список попали Accent TV, «ТВ6» и Orhei TV. Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС ввести санкции против четырёх граждан республики, которые, по мнению Брюсселя, причастны к «дестабилизации страны».