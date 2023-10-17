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Канада ввела санкции в отношении шести молдавских СМИ

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Власти Канады ввели санкции в отношении «Первого канала в Молдове», «РТР Молдова» и «НТВ Молдова», а также ещё трёх СМИ в Молдавии.
Канада ввела санкции в отношении шести молдавских СМИ
  • Gettyimages.ru
  • © Bruce Yuanyue Bi

«Канада вводит санкции против шести телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям», — приводит РИА Новости заявление. 

Также в список попали Accent TV, «ТВ6» и Orhei TV.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС ввести санкции против четырёх граждан республики, которые, по мнению Брюсселя, причастны к «дестабилизации страны».

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