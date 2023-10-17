Канада ввела санкции в отношении шести молдавских СМИ
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«Канада вводит санкции против шести телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям», — приводит РИА Новости заявление.
Также в список попали Accent TV, «ТВ6» и Orhei TV.
Ранее президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением ЕС ввести санкции против четырёх граждан республики, которые, по мнению Брюсселя, причастны к «дестабилизации страны».