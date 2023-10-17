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Путин заявил, что с начала года почти 1 млн россиян посетили Таиланд

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Президент России Владимир Путин заявил, что с начала 2023 года года почти 1 млн российских граждан посетили Таиланд.
Путин заявил, что с начала года почти 1 млн россиян посетили Таиланд
  • AFP
  • © Grigory SYSOYEV

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.

По словам Путина, турпоток из России в Таиланд увеличивается.

«За январь — сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян», — констатировал Путин.

Российский лидер также ожидает, что в 2024—2025 годах состоятся перекрёстные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.

Ранее власти Таиланда приняли решение продлить до 90 дней безвизовый режим для россиян.

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