Путин заявил, что с начала года почти 1 млн россиян посетили Таиланд
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине.
По словам Путина, турпоток из России в Таиланд увеличивается.
«За январь — сентябрь этого года Таиланд посетили почти миллион россиян», — констатировал Путин.
Российский лидер также ожидает, что в 2024—2025 годах состоятся перекрёстные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.
Ранее власти Таиланда приняли решение продлить до 90 дней безвизовый режим для россиян.