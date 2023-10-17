Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: большое количество солдат ВСУ сдаются в плен России

Российские военные берут в плен большое количество украинских солдат, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они берут в плен значительное количество украинцев, и ещё одно украинское подразделение находится в котле, оно, по сути, окружено. Конфликт для Украины идёт не по плану», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джонсона, в связи палестино-израильским конфликтом Запад начал существенно сокращать поддержку Украины. Экс-сотрудник ЦРУ убеждён, что это окажет серьёзное влияние на ситуацию для Киева.

«Как только она закончится, то Украина продержится, наверное, не больше нескольких недель», — резюмировал Джонсон.

Ранее полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен заявила, что Украина не смогла бы эффективно вести боевые действия против России без американской помощи.

В Die Welt отметили, что Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО.