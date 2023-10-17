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У Белого дома задержали 30 еврейских активистов, требующих мира

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Сотрудники Секретной службы США арестовали более 30 еврейских активистов, выступающих против эскалации на Ближнем Востоке.
У Белого дома задержали 30 еврейских активистов, требующих мира
  • AP

Как сообщает газета The Washington Post, протестующие заблокировали входы в Белый дом. По данным СМИ, акцию инициировали еврейские организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace.

По словам представителя секретной службы Стива Копека, митингующих задержали за незаконное проникновение на территорию Белого дома, пересечение ограждений и блокирование входов в здание.

Активисты призывали американского президента Джо Байдена добиться прекращения огня в палестино-израильском конфликте.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.

Также в Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну.

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