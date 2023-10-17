У Белого дома задержали 30 еврейских активистов, требующих мира

Сотрудники Секретной службы США арестовали более 30 еврейских активистов, выступающих против эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщает газета The Washington Post, протестующие заблокировали входы в Белый дом. По данным СМИ, акцию инициировали еврейские организации IfNotNow и Jewish Voice for Peace.

По словам представителя секретной службы Стива Копека, митингующих задержали за незаконное проникновение на территорию Белого дома, пересечение ограждений и блокирование входов в здание.

Активисты призывали американского президента Джо Байдена добиться прекращения огня в палестино-израильском конфликте.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что считает необходимым полное уничтожение ХАМАС.

Также в Иране заявили, что их армия не вступит в бой, если Израиль не атакует страну.