МИД Турции: страна готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мира
При этом он отметил, что страны, которые будут выступать гарантами, должны быть из региона Ближнего Востока.
«После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — цитирует министра РИА Новости.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси палестино-израильский конфликт.
Также сообщалось, что Турция направила самолёты с гумпомощью для Газы через Египет.
Кроме того, Эрдоган отмечал, что игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильтян.