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МИД Турции: страна готова стать гарантом для Палестины в случае достижения мира

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Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выступить страной — гарантом для Палестины в случае достижения мирного соглашения.

При этом он отметил, что страны, которые будут выступать гарантами, должны быть из региона Ближнего Востока.

«После достижения соглашения, которое устроит обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение его требований», — цитирует министра РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Ирана Ибрагимом Раиси палестино-израильский конфликт.

Также сообщалось, что Турция направила самолёты с гумпомощью для Газы через Египет.

Кроме того, Эрдоган отмечал, что игнорирующий права палестинцев подход Израиля опасен для израильтян.

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