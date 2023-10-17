МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, и допустил применение «любых превентивных мер» в ближайшие часы.

Об этом информирует агентство IRNA. При этом, говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, министр отметил, что «можно представить любую вероятность». Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг Иран и движение «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Также в парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией. Кроме того, в Израиле заявили о планах «окончательно устранить угрозу» со стороны движения ХАМАС.