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МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что лидеры сопротивления Израилю не позволят ему делать в Газе всё, что он захочет, и допустил применение «любых превентивных мер» в ближайшие часы.

Об этом информирует агентство IRNA.

При этом, говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, министр отметил, что «можно представить любую вероятность».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг Иран и движение «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

Также в парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией.

Кроме того, в Израиле заявили о планах «окончательно устранить угрозу» со стороны движения ХАМАС.

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