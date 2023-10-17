МИД Ирана допустил возможность превентивных мер против Израиля в ближайшие часы
Об этом информирует агентство IRNA.
При этом, говоря о возможности вступления Ирана в конфликт, министр отметил, что «можно представить любую вероятность».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерёг Иран и движение «Хезболла» от вмешательства в палестино-израильский конфликт.
Также в парламенте Ирана назвали наземную операцию Израиля в Газе красной линией.
Кроме того, в Израиле заявили о планах «окончательно устранить угрозу» со стороны движения ХАМАС.