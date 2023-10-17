NBC: Байден всерьёз обдумывает возможность визита в Израиль на этой неделе
Президент США Джо Байден всерьёз обдумывает возможность визита в Израиль, который может состояться уже на текущей неделе.
Об этом информирует NBC News.
По данным телеканала, в настоящее время уже ведётся планирование визита, в том числе программа на территории Израиля.
Ранее в Белом доме заявили, что Байден не планирует визит в Израиль.
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