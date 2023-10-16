ООН: Гутерреш направился в Китай
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Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генсек ООН Стефан Дюжаррик.
«Я хочу объявить, что генеральный секретарь отправился в давно запланированную поездку. Он на пути в Пекин», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что в Китае он примет участие в третьем международном форуме «Один пояс — один путь» и выступит на церемонии открытия форума.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с Си Цзиньпином.