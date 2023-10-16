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ООН: Гутерреш направился в Китай

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Генсек ООН Антониу Гутерреш направляется в Китай, где встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и рядом китайских высокопоставленных чиновников.
ООН: Гутерреш направился в Китай
  • globallookpress.com
  • © Xie E/XinHua

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Генсек ООН Стефан Дюжаррик.

«Я хочу объявить, что генеральный секретарь отправился в давно запланированную поездку. Он на пути в Пекин», — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что в Китае он примет участие в третьем международном форуме «Один пояс — один путь» и выступит на церемонии открытия форума.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин 16 октября отправится в Китай, где примет участие в форуме «Один пояс — один путь» и проведёт переговоры с Си Цзиньпином.

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