Минздрав Палестины: под завалами домов в Газе находятся около 1,2 тысячи человек

Под завалами разрушенных в секторе Газа домов находятся примерно 1,2 тыс. человек, сообщает Минздрав Палестины.

Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что около 500 из них — дети.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.