Минздрав Палестины: под завалами домов в Газе находятся около 1,2 тысячи человек
Под завалами разрушенных в секторе Газа домов находятся примерно 1,2 тыс. человек, сообщает Минздрав Палестины.
- AP
- © Hatem Ali
Сообщение приводит РИА Новости.
Отмечается, что около 500 из них — дети.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.
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