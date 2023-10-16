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Постпред: Палестина ждёт, что ЕС призовёт к прекращению огня в Газе

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Палестина ожидает, что ЕС призовёт Израиль прекратить огонь в секторе Газа, заявил постоянный представитель Палестины при ЕС, а также посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.
Постпред: Палестина ждёт, что ЕС призовёт к прекращению огня в Газе
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

«ЕС должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы, чтобы он немедленно остановил так называемое принудительное переселение», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что сразу был начат разговор об открытии гуманитарных коридоров.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.

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