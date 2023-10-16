Постпред: Палестина ждёт, что ЕС призовёт к прекращению огня в Газе

Палестина ожидает, что ЕС призовёт Израиль прекратить огонь в секторе Газа, заявил постоянный представитель Палестины при ЕС, а также посол Палестины в Бельгии и Люксембурге Абд ар-Рахим аль-Фарра.

«ЕС должен использовать все свои полномочия, свои отношения с Израилем, чтобы были остановлены убийства гражданского населения Газы, чтобы он немедленно остановил так называемое принудительное переселение», — цитирует РИА Новости дипломата.

Он отметил, что сразу был начат разговор об открытии гуманитарных коридоров.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.