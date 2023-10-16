Комиссия ООН: несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением
- AFP
- © MAHMUD HAMS
Уточняется, что доклад касается периода с мая 2021 до августа 2023 года, он был завершён до нынешней эскалации.
«В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причинённые израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», — цитирует РИА Новости документ.
Также в комиссии отметили запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в сектор Газа.
Ранее стало известно, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.