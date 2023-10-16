Узнать больше

Комиссия ООН: несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением

Короткая ссылка
Несоразмерные удары Израиля по сектору Газа являются военным преступлением, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях.
Комиссия ООН: несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением
  • AFP
  • © MAHMUD HAMS

Уточняется, что доклад касается периода с мая 2021 до августа 2023 года, он был завершён до нынешней эскалации.

«В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причинённые израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», — цитирует РИА Новости документ.

Также в комиссии отметили запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в сектор Газа.

Ранее стало известно, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить