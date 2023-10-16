Комиссия ООН: несоразмерные удары Израиля по Газе являются военным преступлением

Несоразмерные удары Израиля по сектору Газа являются военным преступлением, говорится в докладе независимой комиссии ООН по расследованию событий в Израиле и на палестинских территориях.

Уточняется, что доклад касается периода с мая 2021 до августа 2023 года, он был завершён до нынешней эскалации.

«В докладе также отмечается, что ущерб и жертвы, причинённые израильскими нападениями, не были пропорциональны военному преимуществу, и поэтому эти действия представляют собой военное преступление», — цитирует РИА Новости документ.

Также в комиссии отметили запрет на ввоз продовольствия и предметов медицинского назначения в сектор Газа.

Ранее стало известно, что обострение конфликта между Израилем и Палестиной уже привело к гибели более 4 тыс. человек.