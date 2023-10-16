В ЕС заявили о начале операции по доставке гуманитарной помощи в Газу
- AFP
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Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
«ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет, для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.