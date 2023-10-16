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В ЕС заявили о начале операции по доставке гуманитарной помощи в Газу

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Евросоюз запускает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
В ЕС заявили о начале операции по доставке гуманитарной помощи в Газу
  • AFP
  • © MOHAMMED ABED

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет, для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.

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