В ЕС заявили о начале операции по доставке гуманитарной помощи в Газу

Евросоюз запускает операцию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«ЕС запускает операцию по гуманитарному воздушному мосту, состоящую из нескольких рейсов в Египет, для доставки жизненно важных грузов гуманитарным организациям, находящимся в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.