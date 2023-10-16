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Лавров обсудил с главой МИД Египта эскалацию палестино-израильского конфликта

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Глава МИД России Сергей Лавров и его египетский коллега Самих Шукри обсудили резкое обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта.
Лавров обсудил с главой МИД Египта эскалацию палестино-израильского конфликта
  • РИА Новости

Об этом сообщили в МИД России.

«Центральной темой беседы стало резкое обострение обстановки в зоне палестино-израильского конфликта с акцентом на складывающуюся в результате эскалации боевых действий драматическую ситуацию в секторе Газа и вокруг него», — говорится в заявлении. 

Ранее сообщалось, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и российский лидер Владимир Путин обсудили эскалацию в секторе Газа и дипломатические шаги для взятия ситуации под контроль.

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