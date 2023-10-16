Глава Палестины выразил Путину соболезнования по поводу гибели россиян

Глава Палестины Махмуд Аббас выразил президенту России Владимиру Путину соболезнования по поводу гибели российских граждан в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.

Отмечается, что Путин и Аббас провели телефонный разговор.

«Президент Аббас выразил соболезнования президенту Путину и семьям российских жертв, погибших во время нынешней эскалации в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства WAFA.

Также палестинский лидер высоко оценил российскую позицию и поддержку прав народа Палестины.

Ранее сообщалось, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.

Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.

Кроме того, количество граждан Таиланда, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 24 человек.