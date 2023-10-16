Глава Палестины выразил Путину соболезнования по поводу гибели россиян
- AFP
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Отмечается, что Путин и Аббас провели телефонный разговор.
«Президент Аббас выразил соболезнования президенту Путину и семьям российских жертв, погибших во время нынешней эскалации в секторе Газа», — говорится в сообщении агентства WAFA.
Также палестинский лидер высоко оценил российскую позицию и поддержку прав народа Палестины.
Ранее сообщалось, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян.
Также глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что восемь немцев находятся в плену у ХАМАС.
Кроме того, количество граждан Таиланда, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, возросло до 24 человек.