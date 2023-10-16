МИД приложит все усилия по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Россия приложит максимум усилий для вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, будут приложены максимальные усилия для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе для гарантии выезда россиян из зоны конфликта.

«Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства в Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб», — сказал Рябков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал о ситуации с российскими туристами в Израиле на данный момент.