Узнать больше

МИД приложит все усилия по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта

Короткая ссылка
Россия приложит максимум усилий для вывоза россиян из зоны палестино-израильского конфликта, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
МИД приложит все усилия по вывозу россиян из зоны палестино-израильского конфликта
  • РИА Новости

По его словам, будут приложены максимальные усилия для того, чтобы купировать текущий момент и создать условия, в том числе для гарантии выезда россиян из зоны конфликта.

«Соответствующая работа проводится по линии посольств и нашего представительства в Палестинской национальной автономии, по линии консульских служб», — сказал Рябков на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с RT рассказал о ситуации с российскими туристами в Израиле на данный момент.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить