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Эрдоган и Раиси обсудили конфликт между Израилем и Палестиной

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси палестино-израильский конфликт.
Эрдоган и Раиси обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Об этом заявили в администрации турецкого лидера.

Как передаёт ТАСС, Эрдоган и Раиси высказались за скорейшее прекращение конфликта, подчеркнув, что это имеет важное значение для мирной обстановки в регионе и во всём мире.

Ранее президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.

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