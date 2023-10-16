Эрдоган и Раиси обсудили конфликт между Израилем и Палестиной
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Об этом заявили в администрации турецкого лидера.
Как передаёт ТАСС, Эрдоган и Раиси высказались за скорейшее прекращение конфликта, подчеркнув, что это имеет важное значение для мирной обстановки в регионе и во всём мире.
Ранее президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.