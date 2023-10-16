Ван И: Китай пригласил Россию к участию в инициативе «Один пояс — один путь»
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- © Soeren Stache/dpa
Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Мы приветствуем дальнейшее участие России (в проектах инициативы «Один пояс — один путь». — RT)», — цитирует Ван И ТАСС.
Он добавил, что Китай ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в данном направлении президент России Владимир Путин.
Ранее российский лидер заявил, что страны ЕАЭС получили в рамках инициативы «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.