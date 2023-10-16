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Ван И: Китай пригласил Россию к участию в инициативе «Один пояс — один путь»

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Пекин пригласил Москву к дальнейшей реализации совместных проектов в соответствии с инициативой «Один пояс — один путь».
Ван И: Китай пригласил Россию к участию в инициативе «Один пояс — один путь»
  • globallookpress.com
  • © Soeren Stache/dpa

Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Мы приветствуем дальнейшее участие России (в проектах инициативы «Один пояс — один путь». — RT)», — цитирует Ван И ТАСС.

Он добавил, что Китай ценит поддержку, которую оказывает сотрудничеству в данном направлении президент России Владимир Путин.

Ранее российский лидер заявил, что страны ЕАЭС получили в рамках инициативы «Один пояс — один путь» $24 млрд инвестиций.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.

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