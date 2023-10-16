Лавров и глава МИД КНР обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке
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«Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности», — сообщил МИД России.
Также стороны обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Подчёркивается, что министры отметили совпадение или близость позиций сторон по всем вопросам.
Ранее Лавров заявил, что Россия работает с КНР для продвижения сотрудничества в Евразии.