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Лавров и глава МИД КНР обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке

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Министр иностранных дел Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время переговоров в Пекине обсудили конфликт на Украине и обострение на Ближнем Востоке, говорится в заявлении российского дипведомства.
Лавров и глава МИД КНР обсудили ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке
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«Министры подробно обсудили проблематику безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в контексте поддержания стабильности на Корейском полуострове и недопущения подрыва асеаноцентричной структуры безопасности», — сообщил МИД России.

Также стороны обсудили усилия по урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическими методами. Подчёркивается, что министры отметили совпадение или близость позиций сторон по всем вопросам.

Ранее Лавров заявил, что Россия работает с КНР для продвижения сотрудничества в Евразии.

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