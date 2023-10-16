Путин связал с колониальным мышлением заявления политиков США об исключительности

Российский президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая отметил, что заявления политической элиты США об их исключительности являются продолжением колониального мышления.

Комментируя утверждения западных политиков о порядке, основанном на правилах, Путин отметил, что эти правила «никто никогда не писал и никогда никто ни с кем не согласовывал».

«Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла — это нонсенс, это какая-то чушь», — отметил российский лидер.

По его словам, это выгодно для тех, кто пропагандирует такой подход.

«Потому что, если этих правил никто не видел, это значит, что те, кто говорит об этом, сами придумывают эти правила от случая к случаю так, как им это выгодно. В этом и есть колониальный подход», — сказал Путин.

Президент России отметил, что представители колониальных стран всегда считали, что они люди первого сорта, и «всегда говорили о том, что несут просвещение своим колониям».

По словам Путина, нет ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита в Соединённых Штатах говорит о своей исключительности, поскольку «это и есть продолжение этого колониального мышления».

«То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединённых Штатах, это значит, что вторые, другие люди, — все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления, ничто иначе», — считает российский лидер.

Он подчеркнул, что подход России совсем другой. В России исходят из того, что все люди равны и имеют одинаковые права.

По его словам, «права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства».

«Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся, и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене», — заявил президент России.

10 октября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что правила «западного миропорядка» никто не видел.