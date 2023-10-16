Путин: отношения России и КНР складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру

Отношения России и Китая аккуратно и спокойно создавались на протяжении двух десятилетий, они не складывались под текущую конъюнктуру мировых дел. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Отношения между Россией и Китаем — они ведь складывались не под сегодняшнюю конъюнктуру мировых дел, это не результат сиюминутной политической конъюнктуры в мире», — сказал он в интервью Медиакорпорации Китая.

Путин подчеркнул, что Москва и Пекин в развитии двусторонних отношений исходили прежде всего из своих национальных интересов.

Российский лидер также заявил, что США заставляют союзников ухудшить отношения с Россией и Китаем.