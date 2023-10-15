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Белый дом получил от Израиля данные о возобновлении водоснабжения на юге Газы

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США час назад получили от Израиля данные о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Белый дом получил от Израиля данные о возобновлении водоснабжения на юге Газы
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

«Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», — приводит РИА Новости слова Салливана в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что данный вопрос находился в центре дискуссий в последнее время.

9 октября израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.

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