Белый дом получил от Израиля данные о возобновлении водоснабжения на юге Газы

США час назад получили от Израиля данные о возобновлении водоснабжения на юге сектора Газа, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Сегодня я находился в контакте с моими израильскими коллегами. За последний час они сообщили мне, что возобновили подачу воды на юге сектора Газа», — приводит РИА Новости слова Салливана в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что данный вопрос находился в центре дискуссий в последнее время.

9 октября израильский министр энергетики Исраэль Кац заявил, что поручил немедленно перекрыть подачу воды из Израиля в сектор Газа.