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Белый дом: Байден в разговоре с Аббасом предложил гумпомощь жителям Газы

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Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил главе Палестины Махмуду Аббасу поддержку США в вопросах предоставления гуманитарной помощи палестинскому населению, особенно в секторе Газа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом. 

Отмечается, что Аббас проинформировал Байдена о своей деятельности в регионе.

«Президент Байден предложил президенту Аббасу и Палестине свою всестороннюю поддержку в этих важных и продолжающихся усилиях», — передаёт агентство.

Ранее Аббас заявил, что жители Газы не уйдут со своей земли. Также он отметил, что необходимо срочно открыть гумкоридоры и доставить жителям сектора Газа медикаменты и воду.

Кроме того, Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля.

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