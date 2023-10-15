Белый дом: Байден в разговоре с Аббасом предложил гумпомощь жителям Газы
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что Аббас проинформировал Байдена о своей деятельности в регионе.
«Президент Байден предложил президенту Аббасу и Палестине свою всестороннюю поддержку в этих важных и продолжающихся усилиях», — передаёт агентство.
Ранее Аббас заявил, что жители Газы не уйдут со своей земли. Также он отметил, что необходимо срочно открыть гумкоридоры и доставить жителям сектора Газа медикаменты и воду.
Кроме того, Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля.